Итудис: ЦСКА понимает, чего ожидать от «Енисея»

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в понедельник, 26 декабря, начало — в 19:00 мск.«Енисей» — команда с атлетичными «большими» и опытными защитниками, которые любят играть быстро. Мы уже встречались с красноярцами, понимаем, чего ожидать, и подходим к матчу со всей серьёзностью», — приводит слова Итудиса официальный сайт московского клуба.ЦСКА провёл в регулярном чемпионате Лиги ВТБ 10 матчей, из которых выиграл 9. «Енисей» одержал 5 побед при 5 поражениях.