Трёхочковый бросок Фоя принёс «Бруклину» победу над «Шарлотт»

«Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Бруклин Нетс» со счётом 118:120.
«Шарлотт» лидировал в счёте большую часть матча, но в заключительной четверти «Бруклин» сумел выравнять игру, а победу гостям принёс бросок Рэнди Фоя из-за дуги за мгновение до финальной сирены.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Боян Богданович и Шон Килпатрик из «Бруклина», набравшие соответственно 26 и 23 очка. Среди игроков «Хорнетс» лучшим оказался Николя Батюм — 24 очка.