Трёхочковый бросок Фоя принёс «Бруклину» победу над «Шарлотт»

«Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Бруклин Нетс» со счётом 118:120.«Шарлотт» лидировал в счёте большую часть матча, но в заключительной четверти «Бруклин» сумел выравнять игру, а победу гостям принёс бросокиз-за дуги за мгновение до финальной сирены.Самыми результативными игроками в составе победителей сталииз «Бруклина», набравшие соответственно 26 и 23 очка. Среди игроков «Хорнетс» лучшим оказался— 24 очка.