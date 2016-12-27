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Трёхочковый бросок Фоя принёс «Бруклину» победу над «Шарлотт»

27 декабря 2016, вторник. 06:19. Баскетбол
«Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Бруклин Нетс» со счётом 118:120.

«Шарлотт» лидировал в счёте большую часть матча, но в заключительной четверти «Бруклин» сумел выравнять игру, а победу гостям принёс бросок Рэнди Фоя из-за дуги за мгновение до финальной сирены.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Боян Богданович и Шон Килпатрик из «Бруклина», набравшие соответственно 26 и 23 очка. Среди игроков «Хорнетс» лучшим оказался Николя Батюм — 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
120 : 118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Богданович - 26, Килпатрик - 23, Лопес - 21, Лин - 17, Холлис-Джефферсон - 10, Уайтхед - 9, ЛеВерт - 5, Фой - 3, Хэмилтон - 3, Букер - 3, Харрис, Скола, Динуайдди, Маккалох, Беннетт
Шарлотт Хорнетс: Батюм - 24, Лэмб - 17, Зеллер - 15, Уокер - 15, Камински - 13, Кидд-Гилкрист - 12, Сешнс - 9, Уильямс - 9, Хибберт - 4, Хос, Робертс, Грэм, Белинелли, Харрисон, Вуд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Боян Богданович Рэнди Фой
Новости. Баскетбол
27 декабря 2016, вторник
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