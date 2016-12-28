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Богут: многие решения рефери вызывают недоумение

28 декабря 2016, среда. 13:02. Баскетбол
Центровой «Даллас Маверикс» Эндрю Богут остался недоволен решением рефери дать ему неспортивное замечание за столкновение с защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом.

«Рефери больше не пытаются объяснить мне свои решения. На повторе было видно, что Харден не пытался обежать вокруг меня. Конечно, я повернулся, чтобы защититься, и в итоге ударил его. Я согласен с тем, что это был жёсткий заслон, но я не заслуживал получить неспортивное замечание.

НБА построила в Нью-Джерси современный центр видеоповторов, но очень многие вещи вызывают у меня недоумение. Это расстраивает больше всего», – приводит слова Богута ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Даллас Маверикс Эндрю Богут
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