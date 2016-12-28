Богут: многие решения рефери вызывают недоумение

Центровой «Даллас Маверикс»остался недоволен решением рефери дать ему неспортивное замечание за столкновение с защитником «Хьюстон Рокетс»«Рефери больше не пытаются объяснить мне свои решения. На повторе было видно, что Харден не пытался обежать вокруг меня. Конечно, я повернулся, чтобы защититься, и в итоге ударил его. Я согласен с тем, что это был жёсткий заслон, но я не заслуживал получить неспортивное замечание.НБА построила в Нью-Джерси современный центр видеоповторов, но очень многие вещи вызывают у меня недоумение. Это расстраивает больше всего», – приводит слова Богута ESPN.