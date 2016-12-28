«Енисей» подписал Хиллиарда

Баскетбольный клуб «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с американским форвардомУроженец Северной Каролины на протяжении четырёх сезонов выступал во втором дивизионе NCAA, после чего отправился в Европу.В странах Старого Света Энтони сначала задержался на два года в Бельгии, а затем по году провёл в Германии и Италии. В 2014 году баскетболист подписал контракт с финским клубом «Байзонс», также выступающим в Единой лиге ВТБ, а следом провёл сезон и за ещё один клуб из этого турнира – «Цмоки-Минск», являясь одним из лидеров команды.В «Енисее» Энтони будет выступать под 1-м номером.