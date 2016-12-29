Керр: то, что Карри не играл в концовке матча с «Кливлендом», — стратегия

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что усадил Стивена Карри на скамейку в концовке матча с «Кливленд Кавальерс» по стратегическим соображениям. Вместо Карри на площадку вышел Шон Ливингстон, а «Кливленд» вырвал победу — 109:108.
«Это была стратегия. Мы хотели добавить составу роста. Шон добавил нам роста, возможности взять подбор после промаха. Если нам нужно что-то изменить, мы выбираем игрока подходящего роста.
Карри — большой мальчик, двукратный MVP. Он очень зрелый и думающий человек. Уверен, он был расстроен тем, как у него пошла игра. Как и я был расстроен, давая после игры комментарии о потерях. Мы все были расстроены, но в конце концов мы едины. Победа или поражение — мы двигаемся вперёд», — цитирует Керра NBC Sports.