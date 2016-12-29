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Стивен Карри: движение мяча – главное оружие «Голден Стэйт»

29 декабря 2016, четверг. 11:48. Баскетбол
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал об игре своей команды в текущем регулярном чемпионате.

«Достаточно ли я получаю мяч в этом сезоне? Я определённо хочу разыгрывать больше пик-н-роллов. Мы стараемся как можно больше двигать мяч. Это наше главное оружие, и мы используем его в каждой игре независимо от соперника», – приводит слова Карри ESPN.

В 33 матчах регулярного чемпионата-2016/17 лидер «Уорриорз» собирал коллекцию из 24,2 очка, 5,9 передачи, 4,2 подбора и 1,8 перехвата в среднем за игру.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри
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