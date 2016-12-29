С. Быков: хотел бы, чтобы больше российских игроков пробовали себя за рубежом

Капитан «Автодора» и сборной России Сергей Быков рассказал, почему российские баскетболисты не пытаются уехать играть за границу.
«Это вопрос к каждому отдельному игроку. У нас сильная лига, клубы. За лучших россиян борются, и зарплаты реально высокие. Замечал, что этим у нас любят манипулировать, особенно в футболе. Не стоит забывать, что для нас Европа – чужой край, совсем другая культура. Такая же вечная история с ЦСКА. Все любят говорить, что туда идут на «банку». Это ведь не так: каждый, переходя в лучший клуб Европы, думает и работает, чтобы пробиться в постоянную ротацию. А не получить контракт всей жизни и ничего не делать. Никита Курбанов – яркий пример. Виталий Фридзон, который прошёл огонь и воду с Этторе Мессиной, доказал что является европейской звездой. Так что не нужно сразу вешать ярлыки. Хотя я сам бы хотел, чтобы у нас больше ребят пробовали силы в Испании той же. Вот мой партнёр Евгений Колесников уезжал в «Обрадойро». Да, не получилось до конца заявить о себе, но это неоценимый опыт. И он молодец», – сказал Быков в интервью «Чемпионату».
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