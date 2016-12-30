Итудис: ЦСКА потерпел горькое поражение, но у нас команда с характером

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (67:78).«Это горькое поражение. Но у нас команда с характером, мы извлечём уроки и вернёмся на свой путь. Мы участвуем в марафоне и прекрасно это понимаем. Бюджет не имеет значения, дело в желании, отношении и подходе к матчам. Команда провалилась в начале игры, и в дальнейшем у нас также не всё получалось. Отмечу атмосферу в Белграде, которая, как всегда, была невероятной», — приводит слова Итудиса Blic.