Кузмич: победа над ЦСКА — отличное начало года для «Црвены Звезды»

Центровой «Црвены Звезды»прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (78:67).«Это одна из самых важных побед для нас и отличное начало нового года. С самого начала матча мы здорово играли в защите и продолжали это делать в течение всех 40 минут. Испытываю непередаваемые чувства. У нас лучшие болельщики. Они дают нам энергию, и это большой плюс», – приводит слова Кузмича официальный сайт Евролиги.Отметим, что армейцы впервые под руководством Димитриса Итудиса потерпели в Евролиге два поражения кряду.