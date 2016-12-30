Нэйт Уолтерс: победа над ЦСКА – самая значимая в сезоне для «Црвены Звезды»

Разыгрывающий «Црвена Звезды»после победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил важность этого результата.«Победа над ЦСКА стала самой значимой в сезоне для «Црвены Звезды». С самого начала поединка мы завладели преимуществом, а затем удерживали соперника на достаточной дистанции. Мы очень хорошо действовали в обороне, а поддержка болельщиков помогала нам. Ещё больший вес этому успеху придаёт очень плотный график команды в декабре», – цитирует Уолтерса B92.Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 67:78.