Харден – первый игрок в истории «Хьюстона», собравший коллекцию «30+10+10+5»

Защитник «Хьюстон Рокетс»набрал 30 очков, совершил 13 подборов, отдал 10 передач и сделал пять перехватов в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Таким образом, он стал первым игроком в истории «Хьюстона», собравшим коллекцию из как минимум 30 очков, 10 подборов, 10 передач и пяти перехватов за поединок с тех пор, как в сезоне-1973/74 в статистике стали учитывать перехваты.Последним баскетболистом лиги, которому удавалось подобное достижение, был Крис Пол в сезоне-2008/09.