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Энтони Эдвардс набирает больше всего очков во вторых половинах матчей текущего плей-офф

Энтони Эдвардс набирает больше всего очков во вторых половинах матчей текущего плей-офф
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набирает в среднем 20,4 очка во вторых половинах матчей текущего плей-офф. Это лучший показатель в НБА.

Этого числа Эдвардс смог достичь, благодаря выступлению в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс». Энтони набрал 43 очка, что помогло «Миннесоте» одержать победу со счётом 106:99.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тимбервулвз». Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА сегодняшние гости в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса».

«Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

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