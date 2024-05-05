Лонзо Болл воспользовался опцией в контракте и останется в «Чикаго» в следующем сезоне

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл активировал опцию продления контракта с командой на следующий сезон, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Он получит порядка $ 21,4 млн.

Напомним, 26-летний Болл последний раз появлялся на паркете в официальной игре в НБА в январе 2022 года. Лонзо перенёс несколько операций, но каждый раз, когда возвращался к тренировочному процессу, случался рецидив травмы. Баскетболист полностью пропустил прошлый и нынешний сезоны.

Лонзо был задрафтован «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером в 2017 году. За свою профессиональную карьеру защитник сыграл в 252 играх, где в среднем набирал 11,9 очка, 5,7 подбора и 6,2 результативные передачи. Его младший брат, Ламело, является игроком «Шарлотт Хорнетс».

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