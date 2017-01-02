«Атланта» рассмотрит предложения по Миллсэпу

По информации ESPN, руководство «Атланта Хоукс» рассмотрит предложения от других клубов об обмене форварда команды31-летний баскетболист предстоящим летом планирует отказаться от последнего года по контракту с «Хоукс» и стать неограниченно свободным агентом.Ранее в услугах форварда были заинтересованы «Денвер Наггетс» и «Торонто Рэпторс».В текущем сезоне Миллсэп принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 17,4 очка, 8,0 подбора, 3,7 передачи, 1,6 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за игру.