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Скаут НБА: «Нью-Йорк» изматывает Порзингиса

2 января 2017, понедельник. 18:33. Баскетбол
Один из скаутов НБА заявил, что тренерский штаб «Нью-Йорк Никс» слишком сильно нагружает мощного форварда Кристапса Порзингиса, что может негативно сказаться на его здоровье. В конце декабря латвийский игрок начал испытывать проблемы с ахилловым сухожилием.

«Ему только исполнился 21 год. Они изматывают Кристапса, дают ему больше игрового времени, чем кому-либо. Он физически вырос в последнее межсезонье. Это огромный объём деформации — связки, сухожилия и суставы у большого парня. Это невероятный стресс для его тела», — приводит слова скаута New York Post.
Источник: New-York Post Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис
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