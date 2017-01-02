Скаут НБА: «Нью-Йорк» изматывает Порзингиса

Один из скаутов НБА заявил, что тренерский штаб «Нью-Йорк Никс» слишком сильно нагружает мощного форварда, что может негативно сказаться на его здоровье. В конце декабря латвийский игрок начал испытывать проблемы с ахилловым сухожилием.«Ему только исполнился 21 год. Они изматывают Кристапса, дают ему больше игрового времени, чем кому-либо. Он физически вырос в последнее межсезонье. Это огромный объём деформации — связки, сухожилия и суставы у большого парня. Это невероятный стресс для его тела», — приводит слова скаута New York Post.