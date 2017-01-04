«Сан-Антонио» разгромил «Торонто» — «+28», Леонард набрал 25 очков

«Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и закончилась со счётом 110:82 в пользу хозяев.Самым результативным у победителей стал— на его счету 25 очков. Ещё 23 набрал Ламаркус Олдридж. В составе «Торонто» 26 очков в активе Демара Дерозана, 17 — у Терренса Росса.Для «Спёрс» эта победа стала пятой в последних шести матчах. «Торонто» проиграл третий матч из последних четырёх, потерпев самое крупное поражение в сезоне.