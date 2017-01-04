14 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Рэндл оформил трипл-дабл

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 116:102.
Хозяева выиграли первую половину встречи с перевесом в 9 очков, а после перерыва упрочили лидерство и довели матч до победы.
Самыми результативными игроками встречи стали Марк Газоль и Майк Конли из «Мемфиса», набравшие соответственно 22 и 21 очко. Лучшими в составе «Лейкерс» оказались Ник Янг, на счету которого 20 очков, и Джулиан Рэндл, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 14 подборов и 11 передач.
Тимофей Мозгов за 38 минут, проведённых на площадке, набрал 14 очков, а также сделал 5 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.