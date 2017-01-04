Парсонс: сейчас я нахожусь в плохой форме

Форвард «Мемфис Гриззлиз»прокомментировал свою игру в текущем сезоне.«Сейчас я не нахожусь в игровой форме. Очевидно, что пока я не могу показать привычные для себя показатели. Просто дайте мне время. Я не собираюсь бросать настолько плохо до конца года.Любой игрок всегда хочет выходить на паркет. Я хочу помогать своей команде добиваться побед. Мне хорошо платят за это. Это как говорить доктору закончить операцию за 12 минут. Вряд ли в таком случае вы получите хороший результат», – приводит слова Парсонса The Score.