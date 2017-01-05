Уинслоу выбыл до конца сезона

Лёгкий форвард «Майами Хит»выбыл из строя до конца сезона после операции на правом плече, сообщает ESPN. Игрок получил травму на последней минуте матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» в результате столкновения с центровым соперника Элом Хорфордом. Первоначально предполагалась, что повреждение несерьёзное.В текущем сезоне Уинслоу набирал по 10,9 очка и совершал по 5,2 подбора за 35 минут минут в среднем за игру. Ранее он уже пропустил 16 поединков из-за болей в запястье.