БК «Химки» отмечает 20-летний юбилей

В этот четверг, 5 января, баскетбольному клубу «Химки» исполняется 20 лет.«Мы проделали немалый путь, пробившись из низших лиг к золоту Кубка Европы. Всё это время нас любили и поддерживали наши дорогие болельщики, город Химки, вся Московская область. Наши цвета защищали самые яркие и талантливые игроки, во главе команд были невероятно харизматичные тренеры. И мы вместе вошли в элиту европейского баскетбола. Мы благодарны всем, кто помогал нам расти и развиваться. Но мы верим, что это только начало нашего пути, а впереди нас ждут новые свершения и успехи. С юбилеем, дорогие игроки, тренеры, сотрудники и болельщики БК «Химки», — отмечается в официальном пресс-релизе клуба, посвящённом круглой дате.