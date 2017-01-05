Крис Пол вернётся на площадку 6 января в игре с «Сакраменто»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс»должен вернуться на площадку 6 января в матче с «Сакраменто Кингз». Пол уже занимался с командой перед матчем с «Мемфис Гриззлиз».«Крис выглядел отлично, провёл полную тренировку. Он выглядел шикарно, но мы подождём, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать завтра. Конечно, будь сейчас плей-офф, он бы играл. Но мы хотим убедиться, что у него нет болевых ощущений. Если нет — он может играть», — рассказал главный тренер «Клипперс» Док Риверс ESPN.С 24 декабря Пол лишь раз появлялся на площадке из-за проблем с подколенным сухожилием.