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Крис Пол вернётся на площадку 6 января в игре с «Сакраменто»

5 января 2017, четверг. 17:15. Баскетбол
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол должен вернуться на площадку 6 января в матче с «Сакраменто Кингз». Пол уже занимался с командой перед матчем с «Мемфис Гриззлиз».

«Крис выглядел отлично, провёл полную тренировку. Он выглядел шикарно, но мы подождём, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать завтра. Конечно, будь сейчас плей-офф, он бы играл. Но мы хотим убедиться, что у него нет болевых ощущений. Если нет — он может играть», — рассказал главный тренер «Клипперс» Док Риверс ESPN.

С 24 декабря Пол лишь раз появлялся на площадке из-за проблем с подколенным сухожилием.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Крис Пол
Новости. Баскетбол
5 января 2017, четверг
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