Е. Пашутин: УНИКС плохо защищался, пропуская по 24 очка в каждой четверти

Главный тренер УНИКСаобъяснил причины поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».«Мы готовились к тяжёлой игре с высоким темпом. Перед УНИКСом стояла задача действовать в обороне более надёжно по сравнению с первым матчем с «Басконией» в Казани, а также не давать возможностей сопернику для открытых трёхочковых бросков. Но мы защищались плохо, пропуская как минимум по 24 очка в каждой четверти. Мы попытались вернуться в игру, но потеряли контроль над ней. Необходимо проанализировать события и извлечь уроки», – цитирует Пашутина официальный сайт Евролиги.Встреча закончилась поражением УНИКСа со счётом 70:102.