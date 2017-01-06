Бош: я познал вкус завершения карьеры

Центровой «Майами Хит», не играющий с февраля прошлого года из-за обнаруженных сгустков крови в лёгких, не исключает, что уже не выйдет на площадку в НБА.«Я продолжаю следить за состоянием своего организма и изучать ситуацию. А также привыкаю к жизни без баскетбола, поскольку уже познал вкус завершения карьеры. Адаптация к этим изменениям не всегда бывает простой. Надеюсь, что однажды я смогу определить, как продолжу свой путь и чем хочу заниматься. Пока я этого не знаю», – передаёт слова Боша ESPN.