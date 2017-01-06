«Црвена Звезда» обыграла «Жальгирис» в Евролиге, Симонович набрал 16 очков

«Црвена Звезда» одержала победу над «Жальгирисом» со счётом 77:61 в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся 6 января в Каунасе.В первой половине встречи гости просто уничтожили хозяев, в первой четверти добившись преимущества «+14» и к большому перерыву добавив к нему ещё «+11». Во второй половине хозяева попытались отыграть отставание, но оно было слишком велико. В составе победителей самым результативным стал, записавший себе в актив 16 очков, а также прибавивший к ним 4 подбора и 1 передачу.