«Миннесота» проиграла «Вашингтону», несмотря на 41 очко Уиггинса

«Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась со счётом 112:105 в пользу хозяев.В составе «Вашингтона» самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 22 очка. Дабл-даблы на счету Марчина Гортата (19 очков, 10 подборов) и Джона Уолла (18 очков, 18 передач). У «Миннесоты» 41 очко на свой счёт записал. Карл-Энтони Таунс (18 очков, 10 подборов) и Горгуи Дьенг (15 очков, 11 подборов) отметились дабл-даблами.