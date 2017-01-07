24 очка Риверса и дабл-дабл Пола принесли «Клипперс» победу над «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал выездную победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча в «Голден Уан-центре» в Сакраменто закончилась со счётом 106:98 в пользу гостей.«Короли» выиграли первую четверть с разницей в 10 очков, однако на большой перерыв они ушли, проигрывая 12 очков. По итогам трёх четвертей преимущество «Клипперс» сократилось до "+2", однако калифорнийцы смогли удержать победу.Самым результативным в составе победителей стал, набравший 24 очка. В активе Деандре Джордана 20 очков, у Джей Джей Редика — 19,оформил дабл-дабл — 14 очков, 12 передач. В составе «Сакраменто» следует отметить Демаркуса Казинса (25 очков, 11 подборов) и Даррен Коллисон (20 очков).