Курбанов: ЦСКА нужно наладить игру в обороне

Форвард ЦСКАпрокомментировал поражение своей команды от мадридского «Реала» (85:95) в матче 16-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.«Реал» – хорошая команда, бегущая, имеющая много снайперов, но пропускать 50 очков за первую половину игры – это очень много. Во второй 20-минутке также не справились с нападением мадридцев и уступили. Поэтому в первую очередь нам надо наладить игру в защите.Сезон продолжается, всё в наших руках. В команде нет уныния, это не путь ЦСКА. Через бой, доверие и поддержку друг к другу должны преодолеть этот трудный отрезок. Мы сами творцы своего счастья. У нас есть время что-то подкорректировать и вновь начать побеждать», – приводят слова Курбанова «Известия».