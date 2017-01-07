Иванович: «Химки» способны попасть в Евролигу

Главный тренер «Химок» Душко Иванович уверен, что его клубу по силам пробиться в Евролигу на следующий сезон.
«Результат не очень хороший, но я доволен, так как у нас много возможностей для улучшения. Мы начали сезон в Лиге ВТБ не слишком хорошо, проиграли в Латвии. Но со временем наша игра улучшалась, мы прогрессировали до матча с ЦСКА, в котором сыграли не здорово. Но у нас есть возможность прибавить, и я считаю, что мы будем конкурентоспособны во второй половине сезона.
Основная цель — попасть в Евролигу, это приоритет клуба. Мы можем достичь этого двумя способами — выиграть Еврокубок или сыграть в финале Лиге ВТБ с ЦСКА. Считаю, что мы на это способны и работаем над этим», — приводит слова Ивановича CDM.