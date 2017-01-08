38 очков Томаса помогли «Бостону» выиграть у «Нью-Орлеана»

«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 117:108.Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а решающей стала третья четверть, которую они выиграли с перевесом в 16 очков. В заключительном периоде гости несколько сократили отставание, но избежать поражения не сумели.Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бостона», набравший 38 очков. В составе «Пеликанс» 36 очков записал на свой счёт