Дэвид Гриффин: у Корвера есть все элементы ДНК «Кливленда»

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин прокомментировал обмен защитника Кайла Корвера.
«Мы очень рады, что смогли подписать баскетболиста и человека такого калибра, как Кайл Корвер. Он является бескорыстным игроком и одним из лучших снайперов в истории НБА по броскам из-за дуги. У него уже есть все элементы ДНК «Кливленда», – приводит слова Гриффина ESPN.
Напомним, что за Корвера «Кавальерс» отдали форварда Майка Данливи, разыгрывающего Мо Уильямса, а также защищённый пик первого раунда драфта 2019 года.