«Атланта» не планирует оставлять Мо Уильямса в своём составе

По информации Atlanta Journal Constitution, руководство «Атланты Хоукс» планирует расстаться с разыгрывающимНапомним, что 34-летний защитник перешёл в «Атланту» из «Кливленд Кавальерс» в результате обмена. «Хоукс» также получили форвардаи защищённый пик первого раунда драфта 2019 года.В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 8,2 очка, 2,4 передачи, 1,8 подбора, 0,3 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.