С. Обрадович: УНИКС – наш главный конкурент за 2-3-е места в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа.«УНИКС – это топ-команда, которая довольно неплохо играет в Евролиге. В составе соперника выделяется Кит Лэнгфорд, который набирает большую часть очков, но вокруг него тоже довольно опытные игроки. Это команда, которая знает, как показывать командный баскетбол и выигрывать матчи, несмотря на последний проигрыш «Басконии».УНИКС знает цену таких матчей, какой будет у нас, и я не буду удивлен, если игра решится одним владением. После ЦСКА и «Зенита» Казань – наш главный соперник в борьбе за второе-третье места в Единой лиге ВТБ», – приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».