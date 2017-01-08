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С. Карасёв: у меня получилась хорошая дуэль со Шведом

8 января 2017, воскресенье. 21:54. Баскетбол
Атакующий защитник «Зенита» Сергей Карасёв после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Химками» проанализировал ключевые аспекты игры.

«Очень нужная победа. Можно сказать, что это первый успех «Зенита» в Лиге ВТБ в матче с действительно сильным соперником. У нас очень многое получалось в нападении. Несмотря на то что мы пропустили 110 очков, в защите команда сыграла намного лучше по сравнению с поединком Еврокубка с «Нижним Новгородом». Мы играли агрессивно, и в концовке у «Химок» не хватило сил и концентрации. Безусловно, это командная победа.

После встречи с «Нижним Новгородом» мы два дня усиленно тренировались. Наши баскетболисты понимали, что поскольку «Зенит» позиционирует себя как команда, играющая от броска, то когда-нибудь должно «прорвать». Мы должны действовать именно в таком стиле – быстро, с множеством атак из-за дуги. На этот раз у нас «полетело», хотя и у соперника тоже. Думаю, болельщикам понравилась такая перестрелка дальнобойной артиллерии, и вообще матч оказался зрелищным.

Лично у меня получилась хорошая дуэль с Алексеем Шведом. Раз уж мы считаемся лидерами своих команд, то и должны часто брать инициативу на себя в нападении. Но при этом не только забивать, но выводить на удобные позиции партнёров и отрабатывать в обороне. Я всё же более командный игрок, чем Швед. Конечно, я обращал внимание на его результативность и наше соперничество, но на первом плане был успех команды. Нам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, конечно, приятен, но если бы я набрал 40 очков, а «Зенит» проиграл, то никакой радости бы не было.

Во время последних тайм-аутов главный тренер Василий Карасёв просил сыграть в нападении с холодной головой. У нас это не совсем получилось. В концовке потеряли мяч, но всё-таки сумели довести поединок до победы. Считаю, что мы её вырвали в первую очередь через защиту. Однако действия в обороне нужно улучшать. Чемпионаты и кубки одним нападением не выигрываются. Нужна командная защита. Но если мы будем при этом столько же забивать, то конкурентов у нас будет очень мало», – сообщил Карасёв после поединка.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 114:110.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит БК Химки Сергей Карасёв — Баскетбол
Новости. Баскетбол
8 января 2017, воскресенье
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