«Атланта» разгромила «Бруклин» — «+20», одержав седьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на своей площадке принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 117:97 в пользу гостей. По ходу матча «сети» ни разу не выходили вперёд в счёте.Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал Деннис Шрёдер — на его счету 19 очков и 10 передач. Ещё один дабл-дабл оформил Дуайт Ховард — 14 очков, 16 подборов. Пол Миллсэп также набрал 14 очков. У «Бруклина» стоит отметить Брука Лопеса (20 очков) и Бояна Богдановича (16).Это поражение стало для «Нетс» седьмым подряд. «Хоукс» же до семи игр продлили свою победную серию.