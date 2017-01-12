Состав участников Единой лиги ВТБ может увеличиться до 16 клубов

В следующем сезоне состав участников Единой лиги ВТБ может увеличиться с 13 до 16 клубов. По информации «Известий», на вакантные позиции претендуют несколько клубов, в том числе иностранные команды.В турнир может вернуться финский «Байзонс» и действующий чемпион Швеции «Седертелье Кингз».Отметим, что правила Единой лиги ВТБ предполагают, что иностранный участник турнира также должен играть в национальном чемпионате. Обойти это условие пытался польский клуб «Зелена-Гура», который в сезоне-2015/16 рассчитывал выступать в Еврокубке и Единой лиге, однако руководство турнира не стало нарушать регламент ради польских спортсменов.