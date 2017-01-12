Уолтон: из Одома получится отличный тренер

Наставник «Лос-Анджелес Лейкерс»поделился мнением о тренерских перспективах своего бывшего партнёра по команде«Ламар может стать отличным тренером. Все, кто с ним знаком, знают, что Ламар является одним из самых приятных людей в мире. У него есть большие знания о баскетболе. Кроме того, он умеет находить общий язык с людьми», – приводит слова 36-летнего специалиста RealGM.Отметим, что в недавнем интервью изданию TMZ Одом признался, что с радостью согласился бы поработать в тренерском штабе Уолтона в «Лейкерс».