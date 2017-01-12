Пашутин: «Бамберг» — сильная команда, эта победа дорогого стоит

Главный тренер УНИКСапрокомментировал победу своей команды в матче Евролиги против немецкого «Бамберга» (63:58).«В третьей четверти было важно найти ребят, которые смогут защищаться. Ими стали Пол Столл, Вадим Панин, Павел Антипов, Лэтэвиус Уильямс и Кит Лэнгфорд. Они бились не жалея себя, был жёсткий контакт, и мы смогли остановить «Бамберг», заставили их атаковать через руки. В нападении стали играть более умно, создали пространство для Лэнгфорда, который и сам забивал, и делал передачи. Вся команда участвовала в игре. Энергия запасных помогла УНИКСу сегодня выиграть матч.»Бамберг" — сильная команда, и эта победа дорогого стоит. Спасибо залу за поддержку, его энергия была очень важна для нас. У нас много травмированных — Хоакин Колом, Евгений Воронов, Антон Понкрашов. Все игроки — для стартовой пятёрки, но мы большая команда и не можем оправдываться потерями в составе. У нас есть длинная «скамейка», и сегодня мы это доказали", — приводит слова Пашутина «Р-Спорт».