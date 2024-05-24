Стивен Эй Смит: мы все знаем, что Леброн хочет, чтобы тренером «Лейкерс» стал Редик

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказался о том, что экс-игрок НБА Джей Джей Редик является основным кандидатом на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, Редик и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ведут совместный подкаст Mind Your Game.

«Редик — мой друг, а также друг нашего шоу. Он великолепный аналитик, но мы все знаем, что он хочет стать тренером.

Вы хотите мне сказать, что совершенно случайно в то время, когда Дарвин Хэм был на грани увольнения, Леброн начал вести совместный подкаст с Редиком, где они обсуждают тактики и схемы. Хватит притворяться, Леброн, мы все знаем, что ты хочешь, чтобы Джей Джей стал главным тренером «Лейкерс»», — заявил Смит на шоу First Take.

Напомним, различные инсайдеры сообщали, что Леброн не вмешивается в процесс по поиску главного тренера «Лейкерс».