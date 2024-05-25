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Александр Секулич: подготовиться к матчу должным образом не успели, сказалась усталость

Александр Секулич: подготовиться к матчу должным образом не успели, сказалась усталость
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился своими эмоциями после проигранного матча в рамках серии за третье место Единой лиги с «Зенитом» (77:79).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 22, Карасёв - 13, Морган - 11, Захаров - 8, Эртель - 6, Торопов - 6, Зубков - 4, Хантер - 4, Вольхин - 2, Клименко - 2, Герасимов - 1, Карлтон
Локомотив-Кубань: Мартюк - 21, Ндур - 12, Андерсон - 9, Барфорд - 8, Миллер - 7, Акун-Пёрселл - 6, Уайт - 5, Квитковских - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 2, Темиров

«Зенит» провёл хороший матч. Они меняли свою защиту в первой половине, но после большого перерыва мы смогли адаптироваться, стали играть проще и эффективнее. Итоговый результат предопределили ошибки – «Зенит» сегодня наказал за допущенные потери.

Кроме того, наши игроки позволили сопернику забирать подборы в нападении, за счёт чего они вернули себе уверенность и набирали очки. Подготовиться к матчу должным образом не успели, сказалась усталость от изматывающей полуфинальной серии. Команда старалась, но этого было недостаточно», — заявил Секулич на пресс-конференции.

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