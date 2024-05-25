Александр Секулич: подготовиться к матчу должным образом не успели, сказалась усталость

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился своими эмоциями после проигранного матча в рамках серии за третье место Единой лиги с «Зенитом» (77:79).

«Зенит» провёл хороший матч. Они меняли свою защиту в первой половине, но после большого перерыва мы смогли адаптироваться, стали играть проще и эффективнее. Итоговый результат предопределили ошибки – «Зенит» сегодня наказал за допущенные потери.

Кроме того, наши игроки позволили сопернику забирать подборы в нападении, за счёт чего они вернули себе уверенность и набирали очки. Подготовиться к матчу должным образом не успели, сказалась усталость от изматывающей полуфинальной серии. Команда старалась, но этого было недостаточно», — заявил Секулич на пресс-конференции.