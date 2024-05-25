Гилберт Аренас назвал игрока, который уже претендует на внесение в Зал славы баскетбола

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас считает, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич уже может претендовать на внесение в Зал славы баскетбола

«Его карьера уже определена. То, что Лука делает, невероятно для его возраста и невероятно в баскетболе как таковом. Победив в чемпионате или нет, Дончич уже добился того, чего хочет. Прямо сейчас, если бы он перестал играть сегодня, то с такой статистикой Лука был бы включён в Зал славы баскетбола после первого голосования», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Напомним, во второй игре между «Маверикс» и «Тимбервулвз» в рамках полуфинальной серии плей-офф НБА Дончич стал самым результативным игроком матча. Он оформил трипл-дабл — 32 очка, 10 подборов и 13 результативных передач.