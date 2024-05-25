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Фото: стычка игрока «Локомотива» Уайта с судьёй матча с «Зенитом»

Фото: стычка игрока «Локомотива» Уайта с судьёй матча с «Зенитом»
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт был удалён с площадки за стычку с арбитром матча. Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением, надавил на него и кричал ему в лицо оскорбления.

Судьи пересмотрели момент и решили удалить игрока с площадки посередине второй четверти. Уайт успел отметиться пятью очками и тремя подборами.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации новости счёт в матче 33:32 в пользу «Зенита». Это первая игра серии за третье место. Напомним, в полуфинале «Локомотив» уступил УНИКСу в семи матчах, а «Зенит» проиграл серию с ЦСКА со счётом 2-4.

Окаро выступает за краснодарский клуб с января 2023 года. Прошлым летом он решил продлить контракт с командой.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча.

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