Уиндхорст рассказал, когда «Лейкерс» могут объявить о новом тренере команды

Известный спортивный обозреватель Брайан Уиндхорст рассказал, когда можно будет ожидать объявление «Лос-Анджелес Лейкерс» о назначении нового главного тренера.

«Всё зависит от того, кого они назначат. Если они выберут Джей Джей Редика, а он точно является сильным кандидатом на эту позицию, то объявление произойдёт после финала НБА, так как Редик работает на этих матчах по телевидению.

Но есть и другие имена, например, Джеймс Боррего. C ним плохо обошлись в «Шарлотт», когда его рано уволили. Он точно бы пригодился такой команде, как «Кливленд Кавальерс», учитывая его прогрессивный, атакующий стиль. Но он подошёл бы и «Лейкерс». Правда, возможно, «Кливленд» будет более инициативным в его назначении», — заявил Уиндхорст на шоу Дэна Патрика.

Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»