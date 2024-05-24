Джейлен Браун высказался о непопадании в символические сборные по итогам сезона

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказал однозначное отношение к тому, что не попал в символические сборные по итогам сезона. Напомним, в прошлом году Браун был выбран во второй состав All-NBA.

«Мы находимся в двух играх от финала, у меня нет времени беспокоиться об этой фигне», — заявил Браун на пресс-конференции.

Напомним, в первую пятёрку вошли Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.

Вторая пятёрка: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.

Третья пятёрка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.

«Бостон Селтикс» переигрывает «Индиану Пэйсерс» в финале Восточной конференции со счётом 2-0.

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна: