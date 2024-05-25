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Дончич реализует победный трёхочковый бросок во втором матче с «Миннесотой». Видео

Дончич реализует победный трёхочковый бросок во втором матче с «Миннесотой». Видео
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Сегодня, 25 мая, завершился очередной матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 109:108 в пользу гостевой команды (2-0).

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич за три секунды до конца основного времени стал автором победного трёхочкового попадания. Примечательно, что в ответном владении центровой «Миннесоты» Наз Рид промахнулся из-за дуги, гарантировав таким образом победу «Маверикс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 32 очка (10 из 23 с игры, где 5 из 11 из-за дуги), сделав 13 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+6».

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Эдвардс - 21, Конли - 18, Гобер - 16, Таунс - 15, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 6, Макдэниелс - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Лайвли - 14, Вашингтон - 10, Харди - 8, Грин - 5, Джонс - 4, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
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