Дончич реализует победный трёхочковый бросок во втором матче с «Миннесотой». Видео

Сегодня, 25 мая, завершился очередной матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 109:108 в пользу гостевой команды (2-0).

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич за три секунды до конца основного времени стал автором победного трёхочкового попадания. Примечательно, что в ответном владении центровой «Миннесоты» Наз Рид промахнулся из-за дуги, гарантировав таким образом победу «Маверикс».

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Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 32 очка (10 из 23 с игры, где 5 из 11 из-за дуги), сделав 13 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+6».