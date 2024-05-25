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Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
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Мадридский «Реал» обыграл «Олимпиакос» и во второй раз подряд вышел в финал Евролиги

Мадридский «Реал» обыграл «Олимпиакос» и во второй раз подряд вышел в финал Евролиги
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Сегодня, 25 мая, состоялся матч в рамках «Финала четырёх» между мадридским «Реалом» и «Олимпиакосом». В итоге испанский клуб выиграл со счётом 87:76 и вышел в финал турнира во второй раз подряд.

Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
87 : 76
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик

Самым результативным игроком матча оказался игрок «Олимпиакоса» Алек Питерс. Он также смог оформить дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов. Стоит также выделить его партнёров по команде Шакилла Маккиссика (17) и Найджела Уильямс-Госса (15).

В составе мадридцев лучшим снайпером стал Джанан Муса. В его активе 20 очков.

Таким образом, «Реал» во второй раз подряд выходит в финал Евролиги. Напомним, в прошлом году испанский клуб смог выиграть титул, обыграв «Олимпиакос». В этом сезоне «сливочные» столкнутся с «Панатинаикосом».

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