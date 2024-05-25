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Ирвинг: многие люди поначалу сомневались в Дончиче, сейчас они жалеют о своих словах

Ирвинг: многие люди поначалу сомневались в Дончиче, сейчас они жалеют о своих словах
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Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о своём партнере по команде словенце Луке Дончиче. Напомним, Дончич исполнил победный бросок во втором матче серии финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Я поражён его выступлением. Я не отношусь к этому слову легкомысленно. Когда Лука впервые пришёл в лигу, многие сомневались в том, что он станет отличным игроком. А теперь многие из них жалеют о своих словах.

Видеть наяву его путь к тому, чтобы стать легендой баскетбола, потрясающе. Я ценю такое, потому что раньше играл с одним из величайших игроков в истории. Я хочу продолжать помогать ему, показывать ему важные детали игры и позволять ему творить дальше», — заявил Ирвинг на пресс-конференции.

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