Ирвинг: многие люди поначалу сомневались в Дончиче, сейчас они жалеют о своих словах

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о своём партнере по команде словенце Луке Дончиче. Напомним, Дончич исполнил победный бросок во втором матче серии финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Я поражён его выступлением. Я не отношусь к этому слову легкомысленно. Когда Лука впервые пришёл в лигу, многие сомневались в том, что он станет отличным игроком. А теперь многие из них жалеют о своих словах.

Видеть наяву его путь к тому, чтобы стать легендой баскетбола, потрясающе. Я ценю такое, потому что раньше играл с одним из величайших игроков в истории. Я хочу продолжать помогать ему, показывать ему важные детали игры и позволять ему творить дальше», — заявил Ирвинг на пресс-конференции.