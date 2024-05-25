Определились финалисты Евролиги сезона-2023/2024

В ночь с 24 на 25 мая состоялось два полуфинальных матча в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024. Таким образом, определились финалисты турнира.

В первом матче игрового вечера встретились «Панатинаикос» и «Фенербахче». Греческому клубу удалось уверенно переиграть своих соперников из Турции — 73:57.

Во втором полуфинале мадридский «Реал» встречался со своим соперником по прошлому финалу «Олимпиакосом». Испанскому клубу вновь удалось одолеть пирейцев со счётом 87:76.

Финал Евролиги-2023/2024:

26 мая, 19:00 мск, — «Реал» Мадрид — «Панатинаикос».

Матч за третье место Евролиги-2023/2024:

26 мая, 19:00 мск, — «Фенербахче» — «Олимпиакос».

Напомним, действующим чемпионом является «Реал».