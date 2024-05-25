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Определились финалисты Евролиги сезона-2023/2024

Определились финалисты Евролиги сезона-2023/2024
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В ночь с 24 на 25 мая состоялось два полуфинальных матча в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024. Таким образом, определились финалисты турнира.

В первом матче игрового вечера встретились «Панатинаикос» и «Фенербахче». Греческому клубу удалось уверенно переиграть своих соперников из Турции — 73:57.

Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 19:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
73 : 57
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина

Во втором полуфинале мадридский «Реал» встречался со своим соперником по прошлому финалу «Олимпиакосом». Испанскому клубу вновь удалось одолеть пирейцев со счётом 87:76.

Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
87 : 76
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик

Финал Евролиги-2023/2024:

26 мая, 19:00 мск, — «Реал» Мадрид — «Панатинаикос».

Матч за третье место Евролиги-2023/2024:

26 мая, 19:00 мск, — «Фенербахче» — «Олимпиакос».

Напомним, действующим чемпионом является «Реал».

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