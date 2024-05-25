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Лука Дончич стал рекордсменом лиги по показателям в первых двух матчах финалов конференций

Лука Дончич стал рекордсменом лиги по показателям в первых двух матчах финалов конференций
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в среднем набирает 32,5 очка и делает 10,5 ассиста в первых двух матчах серии с «Миннесотой Тимбервулвз». Таким образом, защитник стал первым баскетболистом в истории НБА с такими цифрами после первых двух матчей финала конференций.

Выступление Дончича помогло «Далласу» переиграть «Миннесоту» со счётом 109:108. Словенский защитник исполнил победный бросок за три секунды до финальной сирены. «Маверикс» ведут в серии со счётом 2-0, следующие две игры пройдут в Далласе.

«Даллас» взял обе игры серии в гостях у «Миннесоты». Две следующие встречи пройдут на площадке техасской команды.

«Маверикс» имеют одно чемпионство в истории франшизы, которое было выиграно в 2011 году.

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича

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