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Джейсон Кидд: если вы хотите разозлить Дончича, то начните говорить о «Барселоне»

Джейсон Кидд: если вы хотите разозлить Дончича, то начните говорить о «Барселоне»
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд рассказал, как подшутил над разыгрывающем своей команды Лукой Дончичем перед вторым матчем с «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если вы хотите разговорить Луку, то начните говорить о мадридском «Реале». Если вы хотите разозлить его, то начните говорить о «Барселоне». Если вы знаете о соперничестве между «Реалом» и «Барселоной», это вам поможет как бы раздразнить медведя. Сегодня я подшутил над ним и сказал: «Чувак, я думаю, что перейду в «Барселону». Ты видел, что произошло в пятницу, когда они уволили менеджера?» – приводит слова Кидда портал The Athletic.

Ранее Гилберт Аренас заявил, что Лука Дончич уже может претендовать на включение в Зал славы баскетбола.

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