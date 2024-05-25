Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс, результат матча 25 мая 2024, счет 108:109, 1/2 финала плей-офф НБА 2023/2024

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» удвоить счёт в серии плей-офф НБА с «Миннесотой»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 мая мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе завершился второй матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 109:108 и удвоили своё преимущество в серии — 2-0 (108:105, 109:108).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Эдвардс - 21, Конли - 18, Гобер - 16, Таунс - 15, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 6, Макдэниелс - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Лайвли - 14, Вашингтон - 10, Харди - 8, Грин - 5, Джонс - 4, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис

В первой половине матча счёт доходил до "+18" в пользу хозяев, к большому перерыву «Миннесота» выигрывала 12 очков. В третьей четверти разрыв сократился до семи очков, а на старте четвёртой «Далласу» удался рывок 11:0, после которого, однако, «Тимбервулвз» быстро отыгрались. Концовка игры осталась за баскетболистами «Маверикс», которые вырвали победу трёхочковым броском за три секунды до сирены.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), который оформил трипл-дабл — 32 очков, 10 подборов и 13 результативных передач.

Третий матч полуфинальной серии НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» пройдёт в Далласе в ночь с 26 на 27 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android