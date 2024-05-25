Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» удвоить счёт в серии плей-офф НБА с «Миннесотой»

В ночь с 24 на 25 мая мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе завершился второй матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 109:108 и удвоили своё преимущество в серии — 2-0 (108:105, 109:108).

В первой половине матча счёт доходил до "+18" в пользу хозяев, к большому перерыву «Миннесота» выигрывала 12 очков. В третьей четверти разрыв сократился до семи очков, а на старте четвёртой «Далласу» удался рывок 11:0, после которого, однако, «Тимбервулвз» быстро отыгрались. Концовка игры осталась за баскетболистами «Маверикс», которые вырвали победу трёхочковым броском за три секунды до сирены.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), который оформил трипл-дабл — 32 очков, 10 подборов и 13 результативных передач.

Третий матч полуфинальной серии НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» пройдёт в Далласе в ночь с 26 на 27 мая мск.